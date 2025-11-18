09:28  18 листопада
На Кіровоградщині під час пожежі загинула 11-річна дитина
07:55  18 листопада
Усик відмовився від титулу чемпіона світу WBO: хто забере чемпіонський пояс
00:30  18 листопада
Співачка Дорофєєва розповіла, чи планує вона стати мамою
18 листопада 2025, 09:58

РФ вдарила по енергооб’єктах у чотирьох областях – Міненерго

18 листопада 2025, 09:58
Ілюстративне фото: pixabay
Ворог завдав ударів по енергетичних об’єктах Дніпропетровської, Сумської, Херсонської та Донецької областей

Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.

"На пошкоджених об’єктах енергетичної інфраструктури тривають ремонтно-відновлювальні роботи", – йдеться у повідомленні.

У вівторок, 18 листопада, у більшості областей України з 00:00 до 23:59 застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.

Споживачів закликають раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на енергосистему.

Нагадаємо, в ніч на 18 листопада ворог атакував Україну чотирма балістичними ракетами "Іскандер-М" та 114-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 70 із них – "шахеди". Зафіксовано влучання 4 ракет та 13 ударних БпЛА на 15 локаціях.

