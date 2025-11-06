Фото из открытых источников

В Украине из-за российских атак вновь вводят ограничения электроэнергии. В Укрэнерго рассказали, какими будут графики на пятницу, 7 ноября

Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegioNews.

Представители Укрэнерго сообщили, что время и объем применения ограничений в четверг, 6 ноября, будет таким:

Графики почасовых отключений – с 08:00 до 21:00 – объемом от 0.5 до 1.5 очереди;

Графики ограничения мощности – с 08:00 до 22:00 – для промышленных потребителей.

"Внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее бережливо", - сообщили в Укрэнерго.

Напомним, ранее эксперты говорили, что на следующий год в Украине могут вырасти тарифы на электроэнергию для населения. В частности, это объясняют необходимостью восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры.