В Україні через російські атаки знову запроваджують обмеження електроенергії. В Укренерго розповіли, якими будуть графіки на п'ятницю, 7 листопада

Про це повідомляє Укренерго, передає RegioNews.

Представники Укренерго повідомили, що час та обсяг застосування обмежень у четвер, 6 листопада, буде таким:

Графіки погодинних відключень — з 08:00 до 21:00 — обсягом від 0.5 до 1.5 черги;

Графіки обмеження потужності — з 08:00 до 22:00 — для промислових споживачів.

"Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо", - повідомили в Укренерго.

Нагадаємо, раніше експерти говорили про те, що наступного року в Україні можуть зрости тарифи на електроенергію для населення. Зокрема, це пояснюють необхідністю відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури.