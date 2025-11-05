Фото з відкритих джерел

В Україні на тлі російських атак продовжують обмеження електроенергії. В Укренерго попередили про графіки на 6 листопада

Про це повідомляє Укренерго, передає RegioNews.

Представники Укренерго повідомили, що час та обсяг застосування обмежень у четвер, 6 листопада, буде таким:

графіки погодинних відключень — з 08:00 до 22:00 – обсягом від 0,5 до 2 черг;

графіки обмеження потужності — з 08:00 до 22:00 – для промислових споживачів.

"Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - попередили в Укренерго.

Нагадаємо, раніше експерти говорили про те, що наступного року в Україні можуть зрости тарифи на електроенергію для населення. Зокрема, це пояснюють необхідністю відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури.