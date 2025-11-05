Відключення світла 6 листопада: в Укренерго назвали графіки
В Україні на тлі російських атак продовжують обмеження електроенергії. В Укренерго попередили про графіки на 6 листопада
Про це повідомляє Укренерго, передає RegioNews.
Представники Укренерго повідомили, що час та обсяг застосування обмежень у четвер, 6 листопада, буде таким:
- графіки погодинних відключень — з 08:00 до 22:00 – обсягом від 0,5 до 2 черг;
- графіки обмеження потужності — з 08:00 до 22:00 – для промислових споживачів.
"Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - попередили в Укренерго.
Нагадаємо, раніше експерти говорили про те, що наступного року в Україні можуть зрости тарифи на електроенергію для населення. Зокрема, це пояснюють необхідністю відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури.
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
Патріарх Філарет зустрівся із митрополитом Епіфанієм та відзначили важливість української мови
05 листопада 2025, 22:09Стало відомо, скільки дітей залишаються у зоні примусової евакуації на Донеччині
05 листопада 2025, 21:59Я хочу помилятися в своїх прогнозах, проте вважаю, що війна тільки почалася
05 листопада 2025, 21:46Укрзалізниця тимчасово обмежила рух поїздів на Донеччині
05 листопада 2025, 21:19Росіяни атакували дронами місто на Харківщині, постраждали четверо людей
05 листопада 2025, 21:09У Покровську перебуває понад тисяча цивільних, але їхня евакуація неможлива
05 листопада 2025, 20:59Внаслідок удару по полігону на Дніпропетровщині загинуло і зникли безвісти понад 10 людей, десятки отримали поранення
05 листопада 2025, 20:52Анджеліна Джолі в Херсоні: акторка не визволяла охоронця, а попросилась у вбиральню в ТЦК - ЗМІ
05 листопада 2025, 20:00Дитині з Івано-Франківська зробили надскладну операцію, яку визнали найкращою у світі
05 листопада 2025, 19:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі блоги »