20:00  05 листопада
Анджеліна Джолі в Херсоні: акторка не визволяла охоронця, а попросилась у вбиральню в ТЦК - ЗМІ
15:38  05 листопада
За скандального ексвійськкома з Одещини внесли понад 100 мільйонів застави
13:13  05 листопада
Завтра в Україні без опадів та до +16
UA | RU
UA | RU
05 листопада 2025, 21:25

Відключення світла 6 листопада: в Укренерго назвали графіки

05 листопада 2025, 21:25
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні на тлі російських атак продовжують обмеження електроенергії. В Укренерго попередили про графіки на 6 листопада

Про це повідомляє Укренерго, передає RegioNews.

Представники Укренерго повідомили, що час та обсяг застосування обмежень у четвер, 6 листопада, буде таким:

  • графіки погодинних відключень — з 08:00 до 22:00 – обсягом від 0,5 до 2 черг;
  • графіки обмеження потужності — з 08:00 до 22:00 – для промислових споживачів.

"Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - попередили в Укренерго.

Нагадаємо, раніше експерти говорили про те, що наступного року в Україні можуть зрости тарифи на електроенергію для населення. Зокрема, це пояснюють необхідністю відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Укрэнерго електроенергія відключення
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
Патріарх Філарет зустрівся із митрополитом Епіфанієм та відзначили важливість української мови
05 листопада 2025, 22:09
Стало відомо, скільки дітей залишаються у зоні примусової евакуації на Донеччині
05 листопада 2025, 21:59
Я хочу помилятися в своїх прогнозах, проте вважаю, що війна тільки почалася
05 листопада 2025, 21:46
Укрзалізниця тимчасово обмежила рух поїздів на Донеччині
05 листопада 2025, 21:19
Росіяни атакували дронами місто на Харківщині, постраждали четверо людей
05 листопада 2025, 21:09
У Покровську перебуває понад тисяча цивільних, але їхня евакуація неможлива
05 листопада 2025, 20:59
Внаслідок удару по полігону на Дніпропетровщині загинуло і зникли безвісти понад 10 людей, десятки отримали поранення
05 листопада 2025, 20:52
Анджеліна Джолі в Херсоні: акторка не визволяла охоронця, а попросилась у вбиральню в ТЦК - ЗМІ
05 листопада 2025, 20:00
Дитині з Івано-Франківська зробили надскладну операцію, яку визнали найкращою у світі
05 листопада 2025, 19:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Остап Дроздов
Всі блоги »