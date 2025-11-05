08:39  05 листопада
У Хмельницькому через смерть пацієнтки судитимуть нейрохірурга
08:18  05 листопада
800 тис. грн за чужу землю: киянину світить до 8 років ув'язнення
07:21  05 листопада
На Київщині затримали чоловіка, який протягом року ґвалтував неповнолітніх падчерок
05 листопада 2025, 10:38

Росіяни атакували енергооб’єкти у трьох областях – Міненерго

05 листопада 2025, 10:38
Ілюстративне фото: pixabay
Ворог завдав ударів по енергетичних об’єктах Донецької, Сумської та Чернігівської областей

Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.

"Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сьогодні графіки погодинних відключень застосовуються з 07:00 до 21:00 у всіх регіонах України. Крім того, з 07:00 до 22:00 діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.

Споживачів закликають раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Нагадаємо, в ніч на 5 листопада російська армія атакувала Україну 80-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 50 із них – "шахеди". Сили ППО знешкодили 61 дрон.

Україна війна обстріли Міненерго енергооб'єкти
