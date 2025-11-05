Робот эвакуировал раненого бойца, который 33 дня пролежал с турникетом

Скриншот с видео

Силы обороны Украины с помощью наземного роботизированного комплекса эвакуировали военного, 33 дня находившегося с тяжелым ранением и турникетом на оккупированной территории

Об этом сообщил первый отдельный медицинский батальон в соцсети Х, передает RegioNews.

В батальоне сообщили, что успешной эвакуации предшествовали шесть неудачных попыток, во время которых было потеряно несколько единиц техники. Седьмая попытка завершилась успехом – раненого удалось вывезти из населенного пункта, находящегося под контролем российских войск.

Общая протяженность маршрута эвакуации составила 64 км, из них 37 км робот прошел с поврежденным колесом после подрыва на противопехотной мини.

Во время выполнения миссии продолжительностью около шести часов комплекс также был осуществлен сброс с российского дрона, однако раненый не пострадал – его защитила бронированная капсула.

Бойцу уже оказали медицинскую помощь, его состояние стабильное, жизни ничего не угрожает.

Операція "ГВЕР"



33 дні від моменту важкого поранення та накладання турнікету.



6 невдалих спроб та втрачених НРК, з них 4 — техніка суміжних підрозділів.



7-ма спроба завершилася успіхом: пораненого евакуйовано з населеного пункту, що перебуває під контролем ворога.



Загальна… pic.twitter.com/ZyXjhP9cJk — Перший окремий медичний батальйон (@1MedArmy) November 4, 2025

Напомним, Минобороны кодифицировало и допустило к использованию в ВСУ эвакуационный бронеавтомобиль "Джура-ЭВАК". Он обладает мощным дизельным двигателем, колесной формулой 4х4 и надежной механической коробкой передач.

Ранее к использованию в подразделениях ВСУ был допущен наземный роботизированный комплекс "D-21-12R" украинского производства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Работы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии