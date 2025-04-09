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Минобороны кодифицировало и допустило к использованию в ВСУ эвакуационный бронеавтомобиль "Джура-ЭВАК"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.

"Джура-ЭВАК" производится на украинском предприятии, которое имеет многолетний опыт производства бронетехники. Эвакуационный автомобиль обладает мощным дизельным двигателем, колесной формулой 4х4 и надежной механической коробкой передач. Для выполнения задач в условиях бездорожья и сложного рельефа местности изготовитель усовершенствовал ходовую часть автомобиля, установил усиленную переднюю и заднюю подвески, внедорожные шины, усилил тормоза и т.д.

Эвакуационный автомобиль имеет модульную компоновку и вмещает шесть человек, включая водителя и сопровождающего боевого медика. Корпус этого эвакоавтомобиля имеет баллистическую защиту от пуль стрелкового оружия, осколков, взрывов инженерных боеприпасов. "Джура-ЭВАК" оснащен важными системами для транспортировки раненых: имеет видеонаблюдение, светомаскировку, средства противодействия атакам вражеских БпЛА, вентиляцию, кондиционирование, систему автоматической загрузки ношей и т.д.

Отмечается, что в Силах обороны для эвакуации раненых воинов с поля боя используется немало образцов различной техники отечественного и иностранного производства: бронированные средства на колесном шасси или гусеничной базе, вездеходы, легкие маневренные баги и квадроциклы, роботизированные платформы. В зависимости от ресурсов и боевой обстановки для эвакуации раненых задействуют наиболее оптимальный вид транспорта.

Напомним, ранее к использованию в подразделениях ВСУ допустили наземный роботизированный комплекс "D-21-12R" украинского производства.