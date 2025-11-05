Робот евакуював пораненого бійця, який 33 дні пролежав із турнікетом

Скриншот із відео

Сили оборони України за допомогою наземного роботизованого комплексу евакуювали військового, який 33 дні перебував з важким пораненням і турнікетом на окупованій території

Про це повідомив Перший окремий медичний батальйон у соцмережі Х, передає RegioNews.

У батальйоні повідомили, що до успішної евакуації передували шість невдалих спроб, під час яких було втрачено кілька одиниць техніки. Сьома спроба завершилася успіхом – пораненого вдалося вивезти з населеного пункту, який перебуває під контролем російських військ.

Загальна довжина маршруту евакуації склала 64 км, з них 37 км робот пройшов із пошкодженим колесом після підриву на протипіхотній міні.

Під час виконання місії тривалістю близько шести годин на комплекс також був здійснений скид з російського дрона, однак поранений не постраждав – його захистила броньована капсула.

Бійцю вже надали медичну допомогу, його стан стабільний, життю нічого не загрожує.

Операція "ГВЕР"



33 дні від моменту важкого поранення та накладання турнікету.



6 невдалих спроб та втрачених НРК, з них 4 — техніка суміжних підрозділів.



7-ма спроба завершилася успіхом: пораненого евакуйовано з населеного пункту, що перебуває під контролем ворога.



Загальна… pic.twitter.com/ZyXjhP9cJk — Перший окремий медичний батальйон (@1MedArmy) November 4, 2025

Нагадаємо, Міноборони кодифікувало та допустило до використання у ЗСУ евакуаційний бронеавтомобіль "Джура-ЕВАК". Він має потужний дизельний двигун, колісну формулу 4х4 і надійну механічну коробку передач.

Раніше до використання у підрозділах ЗСУ допустили наземний роботизований комплекс "D-21-12R" українського виробництва.

