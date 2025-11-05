Двое раненых: в полиции рассказали о последствиях обстрелов Сумщины

Фото: полиция

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В результате удара дроном в Середино-Будской громаде получили ранения 43-летний мужчина и 57-летняя женщина. Повреждена легковушка.

Кроме того, в результате обстрелов на территории области повреждены многоквартирные и частные дома, автомобили, трактор, общепит.

Полицейские продолжают документировать последствия атак врага и собирать подтверждения военных преступлений.

Напомним, в ночь на 5 ноября россияне атаковали три района Днепропетровщины. Повреждена инфраструктура, частные дома и газопровод.