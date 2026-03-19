Утром 19 марта спасатели получили сообщение о двух мужчинах в ставке между селами Микуличи и Немешаево Бучанского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Когда подразделение ГСЧС прибыло на место, один из пострадавших уже был в карете скорой помощи. Другого мужчину спасатели достали из воды и передали врачам.

Обоих пострадавших госпитализировали.

Напомним, 17 марта в Киеве чрезвычайники спасли женщину с ребенком, которые дрейфовали на льдине в 200 метрах от берега. Спасенные в медицинской помощи не нуждались.