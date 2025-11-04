16:25  04 листопада
На Тернопільщині чоловік підірвав себе гранатою
15:18  04 листопада
У Харкові таксиста оштрафували на 5100 грн за відмову обслуговувати українською мовою
13:50  04 листопада
Завтра в Україні очікується до +17 градусів, подекуди пройдуть невеликі дощі
04 листопада 2025, 20:55

Відключення світла 5 листопада: в Укренерго назвали графіки

04 листопада 2025, 20:55
В окремих районах України будуть застосовуватися обмеження споживання електроенергії 5 листопада. Причиною називають наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти

Про це повідомляє Укренерго, передає RegioNews.

Представники Укренерго повідомили, що час та обсяг застосування обмежень у середу, 5 листопада, буде таким:

  • графіки погодинних відключень — з 07:00 до 21:00 – обсягом від 1 до 2 черг;
  • графіки обмеження потужності — з 07:00 до 22:00 – для промислових споживачів.

При цьому енергетики попередили, що обсяг та час обмежень може змінюватись протягом дня. Тому українцям радять стежити за інформацією на офіційних сторінках постачальників (обленерго).

"Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", - заликають енергетики.

Нагадаємо, раніше експерти говорили про те, що наступного року в Україні можуть зрости тарифи на електроенергію для населення. Зокрема, це пояснюють необхідністю відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури.

