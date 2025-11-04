Ілюстративне фото

В окремих районах України будуть застосовуватися обмеження споживання електроенергії 5 листопада. Причиною називають наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти

Про це повідомляє Укренерго, передає RegioNews.

Представники Укренерго повідомили, що час та обсяг застосування обмежень у середу, 5 листопада, буде таким:

графіки погодинних відключень — з 07:00 до 21:00 – обсягом від 1 до 2 черг;

графіки обмеження потужності — з 07:00 до 22:00 – для промислових споживачів.

При цьому енергетики попередили, що обсяг та час обмежень може змінюватись протягом дня. Тому українцям радять стежити за інформацією на офіційних сторінках постачальників (обленерго).

"Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", - заликають енергетики.

Нагадаємо, раніше експерти говорили про те, що наступного року в Україні можуть зрости тарифи на електроенергію для населення. Зокрема, це пояснюють необхідністю відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури.