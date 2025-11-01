Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 1 листопада РФ атакувала Україну 223 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 140 із них – "шахеди"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряні атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 09:00 сили ППО знищили або подавили 206 ворожих дронів типу Shahed, "Гербера" і та інших типів, які атакували північ, південь та схід країни.

Зафіксовано влучання 17 ударних дронів на сім локаціях.

Нагадаємо, у ніч на 1 листопада російська армія атакувала Полтавську область. Під ударом опинився один з об'єктів газовидобувної галузі.