Российские оккупанты наносили удары по энергетическим объектам. Поэтому энергетики вынуждены снова вводить ограничения

Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegioNews.

В субботу, 1 ноября, время и объем применения ограничений будут следующими:

Графики почасовых отключений – с 08:00 до 10:00 и с 15:00 до 22:00 – объемом 0,5 очереди;

Графики ограничения мощности – с 08:00 до 10:00 и с 15:00 до 22:00 – для промышленных потребителей.

"Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в сообщении Укрэнерго.

Напомним, ранее энергетики говорили, что ограничения могут быть изменены в любое время суток. Поэтому следует следить за официальными страницами операторов. Кроме того, украинцы призывали бережно пользоваться электроэнергией.