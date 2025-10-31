Отключения света 1 ноября: украинцев предупредили об ограничениях - какие графики
Российские оккупанты наносили удары по энергетическим объектам. Поэтому энергетики вынуждены снова вводить ограничения
Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegioNews.
В субботу, 1 ноября, время и объем применения ограничений будут следующими:
- Графики почасовых отключений – с 08:00 до 10:00 и с 15:00 до 22:00 – объемом 0,5 очереди;
- Графики ограничения мощности – с 08:00 до 10:00 и с 15:00 до 22:00 – для промышленных потребителей.
"Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в сообщении Укрэнерго.
Напомним, ранее энергетики говорили, что ограничения могут быть изменены в любое время суток. Поэтому следует следить за официальными страницами операторов. Кроме того, украинцы призывали бережно пользоваться электроэнергией.
31 октября 2025, 15:40
31 октября 2025
