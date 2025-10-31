19:12  31 октября
В Житомирской области два автомобиля подорвались на минах, есть жертвы
15:04  31 октября
На Закарпатье с начала 2025 года в ЕС сбежали 15 пограничников
14:38  31 октября
Начало ноября удивит аномальной погодой: синоптикиня пообещала украинцам сюрпризы
31 октября 2025, 20:20

Отключения света 1 ноября: украинцев предупредили об ограничениях - какие графики

31 октября 2025, 20:20
Российские оккупанты наносили удары по энергетическим объектам. Поэтому энергетики вынуждены снова вводить ограничения

Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegioNews.

В субботу, 1 ноября, время и объем применения ограничений будут следующими:

  • Графики почасовых отключений – с 08:00 до 10:00 и с 15:00 до 22:00 – объемом 0,5 очереди;
  • Графики ограничения мощности – с 08:00 до 10:00 и с 15:00 до 22:00 – для промышленных потребителей.

"Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в сообщении Укрэнерго.

Напомним, ранее энергетики говорили, что ограничения могут быть изменены в любое время суток. Поэтому следует следить за официальными страницами операторов. Кроме того, украинцы призывали бережно пользоваться электроэнергией.

