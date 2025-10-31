19:12  31 жовтня
На Житомирщині два автомобілі підірвались на мінах, є жертви
15:04  31 жовтня
На Закарпатті від початку 2025 року до ЄС втекли 15 прикордонників
14:38  31 жовтня
Початок листопада здивує аномальною погодою: синоптикиня пообіцяла українцям сюрпризи
UA | RU
UA | RU
31 жовтня 2025, 20:20

Відключення світла 1 листопада: українців попередили про обмеження - які графіки

31 жовтня 2025, 20:20
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Російські окупанти завдавали ударів по енергетичних об'єктах. Через це енергетики вимушені знову запроваджувати обмеження

Про це повідомляє Укренерго, передає RegioNews.

У суботу, 1 листопада, час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

  • Графіки погодинних відключень — з 08:00 до 10:00 та з 15:00 до 22:00 — обсягом 0,5 черги;
  • Графіки обмеження потужності — з 08:00 до 10:00 та з 15:00 до 22:00 — для промислових споживачів.

"Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - йдеться в повідомленні Укренерго.

Нагадаємо, раніше енергетики говорили про те, що обмеження можуть бути змінені в будь-який час доби. Тому варто стежити за офіційними сторінками операторів. Крім того, українців закликали ощадливо користуватися електроенергією.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
електроенергія графіки відключення світла Укрэнерго
Наступного року в Україні можуть зрости тарифи на електроенергію
31 жовтня 2025, 15:40
Всі новини »
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
У США дали дозвіл на передачу Україні ракет Tomahawk
31 жовтня 2025, 20:53
Секрети кіберспортсменів: як оптимізувати ПК для максимальної швидкості
31 жовтня 2025, 20:40
На Дніпропетровщині внаслідок російського обстрілу загинула жінка
31 жовтня 2025, 20:27
Українські військові можуть подати рапорт на додаткову відпустку онлайн
31 жовтня 2025, 20:17
На Харківщині судили медсестру, яка заробила на оформленні інвалідності 200 тисяч
31 жовтня 2025, 19:55
"Зникли" більш ніж півтора мільйона: на Одещині викрили розкрадання коштів на закупівлях для ЗСУ
31 жовтня 2025, 19:40
Окупанти примусово депортували їх до РФ: Україні вдалось повернути ще одну групу дітей та підлітків, серед них - сироти
31 жовтня 2025, 19:25
На Житомирщині два автомобілі підірвались на мінах, є жертви
31 жовтня 2025, 19:12
У Труханова просять Офіс президента надати указ про припинення його громадянства
31 жовтня 2025, 19:03
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Остап Дроздов
Віталій Сич
Всі блоги »