Відключення світла 1 листопада: українців попередили про обмеження - які графіки
Російські окупанти завдавали ударів по енергетичних об'єктах. Через це енергетики вимушені знову запроваджувати обмеження
Про це повідомляє Укренерго, передає RegioNews.
У суботу, 1 листопада, час і обсяг застосування обмежень будуть такими:
- Графіки погодинних відключень — з 08:00 до 10:00 та з 15:00 до 22:00 — обсягом 0,5 черги;
- Графіки обмеження потужності — з 08:00 до 10:00 та з 15:00 до 22:00 — для промислових споживачів.
"Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - йдеться в повідомленні Укренерго.
Нагадаємо, раніше енергетики говорили про те, що обмеження можуть бути змінені в будь-який час доби. Тому варто стежити за офіційними сторінками операторів. Крім того, українців закликали ощадливо користуватися електроенергією.
