Ілюстративне фото

Вдалось повернути з тимчасової окупації 17-річного хлопця. Він понад два роки жив під тиском росіян

Про це повідомляє голова Офісу президента України Андрій Єрмак, передає RegioNews.

17-річному хлопцю на окупованій територій погрожували "підвалом" за найменший прояв української ідентичності. Крім того, його змушували вчитися за російською програмою. У школі росіяни нав'язували пропаганду, а на вулиці він бачив заклики вступати до російської армії.

Неодноразово він намагався втекти, але зробити це не вдавалось. Тепер вдалось розробити безпечний маршрут та організувати для хлопця виїзд.

"Сьогодні він уже поруч із батьком, на вільній українській землі, отримує необхідну допомогу та готується почати нове життя без страху", - пише Андрій Єрмак.

Нагадаємо, раніше Україні вдалося повернути ще одну групу дітей з окупованих територій. Серед врятованих дитина з інвалідністю, яка жила в окупації без потрібного лікування та ліків роками.