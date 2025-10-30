17:43  30 жовтня
Росіяни атакували телевежу в центрі Чернігова
17:35  30 жовтня
На Полтавщині в ТЦК сталася стрілянина, є поранені
17:27  30 жовтня
У Києві на пошті вибухнула посилка
30 жовтня 2025, 21:15

Погрожували підвалом та закликали йти до армії РФ: Україна повернула з окупації ще одного підлітка

30 жовтня 2025, 21:15
Вдалось повернути з тимчасової окупації 17-річного хлопця. Він понад два роки жив під тиском росіян

Про це повідомляє голова Офісу президента України Андрій Єрмак, передає RegioNews.

17-річному хлопцю на окупованій територій погрожували "підвалом" за найменший прояв української ідентичності. Крім того, його змушували вчитися за російською програмою. У школі росіяни нав'язували пропаганду, а на вулиці він бачив заклики вступати до російської армії.

Неодноразово він намагався втекти, але зробити це не вдавалось. Тепер вдалось розробити безпечний маршрут та організувати для хлопця виїзд.

"Сьогодні він уже поруч із батьком, на вільній українській землі, отримує необхідну допомогу та готується почати нове життя без страху", - пише Андрій Єрмак.

Нагадаємо, раніше Україні вдалося повернути ще одну групу дітей з окупованих територій. Серед врятованих дитина з інвалідністю, яка жила в окупації без потрібного лікування та ліків роками.

27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
Діти загинули, доки мати була в кафе: на Миколаївщині судили жінку, яка залишила дітей вдома заради побачення
30 жовтня 2025, 20:40
На Львівщині чоловік через сварку напав на знайомого з ножем
30 жовтня 2025, 20:25
На Дніпропетровщині 19-річний хлопець підпалив авто за гроші
30 жовтня 2025, 19:55
Цілодобові обмеження електроенергії: в Укренерго попередили українців про графіки відключень на 31 жовтня
30 жовтня 2025, 19:35
На Прикарпатті адвокат "продавав" інвалідність ухилянтам та можливість служити в тилу
30 жовтня 2025, 18:55
Українців попередили про важливі зміни в маршруті потяга Варшава-Київ
30 жовтня 2025, 18:45
Названа одна із можливих причин стрілянини у Кременчуцькому РТЦК на Полтавщині
30 жовтня 2025, 18:33
Задушив під час сварки: на Волині чоловік вбив власну дружину
30 жовтня 2025, 18:20
У Кременчуці чоловік відкрив вогонь по військовослужбовцях ТЦК
30 жовтня 2025, 18:19
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
