Цілодобові обмеження електроенергії: в Укренерго попередили українців про графіки відключень на 31 жовтня
В Україні складна ситуація в енергосистемі після ударів росіян. Тому 31 жовтня, в п'ятницю, будуть запроваджені цілодобові обмеження в усіх регіонах
Про це повідомляє Укренерго, передає RegioNews.
Графіки погодинних обмежень будуть такими:
- З 00:00 до 24:00 – обсягом від 0,5 до 3 черг (максимальний обсяг обмежень – з 16:00 до 18:00).
При цьому весь день для промислових споживачів будуть запроваджені обмеження потужності. Водночас в Укренерго попереджають, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись.
"Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", - закликають енергетики.
Нагадаємо, що в Міністерстві енергетики казали про удари росіян по енергетичних об'єктах. 30 жовтня в Україні все ж скасували погодинні відключення. При цьому були попередження, що це може змінитися.
