Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 29 жовтня російські війська атакували Україну 126 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 80 із них – "шахеди"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряні атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 09:00 сили ППО знищили або подавили 93 ворожі дрони типу Shahed, "Гербера" і та інших типів, які атакували північ та схід країни.

Водночас зафіксовано влучання 32 ударних дронів на 10 локаціях.

У Повітряних силах наголосили, що атака ще триває.

Нагадаємо, у ніч на 29 жовтня російська армія здійснила чергову масовану атаку по Одещині. Зафіксовано пошкодження об’єктів енергетичної та транспортної інфраструктури.

Майже 27 тисяч родин на Одещині залишаються без світла після ворожої атаки.