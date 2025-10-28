Реєстр дропів: українців і бізнес, які зловживають банківськими рахунками, вноситимуть до "чорного списку", — законопроєкт
В Україні можуть запровадити Реєстр дропів — спеціальний список осіб і компаній, які зловживають банківськими рахунками або сприяють фінансовим шахрайствам
Відповідний законопроєкт №11577 зареєстровано у Верховній Раді, передає RegioNews.
Кого вноситимуть до Реєстру:
- Звичайних громадян — якщо банк виявить, що людина передала свою картку, рахунок або доступ до онлайн-банкінгу третім особам.
- Бізнеси (торговців) — якщо вони приймають оплату за товари чи послуги неофіційно, наприклад, на особисті картки замість бізнес-рахунків.
Які наслідки для тих, хто потрапить у "чорний список":
- банки будуть зобов’язані встановити ліміти на проведення платіжних операцій;
- обмежити кількість карток та рахунків, які особа може відкрити в одному банку.
Банки перевірятимуть клієнтів за цим Реєстром під час відкриття нових рахунків або входу до мобільного додатку з нового пристрою.
Ініціатори законопроєкту наголошують, що створення Реєстру допоможе боротися з фінансовими шахрайствами, відмиванням коштів і використанням "дропів” у незаконних схемах.
Нагадаємо, українські банки почали частіше блокувати картки та рахунки громадян. Причиною може стати навіть звичайний переказ знайомому або покупка товару в інтернеті у продавця, який не зареєстрований як підприємець.