Реєстр дропів: українців і бізнес, які зловживають банківськими рахунками, вноситимуть до "чорного списку", — законопроєкт

В Україні можуть запровадити Реєстр дропів — спеціальний список осіб і компаній, які зловживають банківськими рахунками або сприяють фінансовим шахрайствам

Відповідний законопроєкт №11577 зареєстровано у Верховній Раді, передає RegioNews.

Кого вноситимуть до Реєстру:

Звичайних громадян — якщо банк виявить, що людина передала свою картку, рахунок або доступ до онлайн-банкінгу третім особам.

Бізнеси (торговців) — якщо вони приймають оплату за товари чи послуги неофіційно, наприклад, на особисті картки замість бізнес-рахунків.

Які наслідки для тих, хто потрапить у "чорний список":

банки будуть зобов’язані встановити ліміти на проведення платіжних операцій;

обмежити кількість карток та рахунків, які особа може відкрити в одному банку.

Банки перевірятимуть клієнтів за цим Реєстром під час відкриття нових рахунків або входу до мобільного додатку з нового пристрою.

Ініціатори законопроєкту наголошують, що створення Реєстру допоможе боротися з фінансовими шахрайствами, відмиванням коштів і використанням "дропів” у незаконних схемах.

Нагадаємо, українські банки почали частіше блокувати картки та рахунки громадян. Причиною може стати навіть звичайний переказ знайомому або покупка товару в інтернеті у продавця, який не зареєстрований як підприємець.