Карпати накриє штормовий вітер: синоптики попередили про небезпеку

Ілюстративне фото: ДСНС України

28-30 жовтня у Карпатах очікуються потужні пориви вітру 17–22 м/с. Оголошено І рівень небезпечності (жовтий)

Про це повідомив Український гідрометеореологічний центр, передає RegioNews.

За даними ДСНС, погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних служб, а також рух транспорту.

Рятувальники закликають під час перебування у горах уникати виходу на високогір'я, дотримуватися правил безпеки та стежити за прогнозом погоди.

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, у вівторок, 28 жовтня, практично повсюди буде хмарно і дощитиме. У Карпатах очікується мокрий сніг.