20:20  03 жовтня
Грози на півдні та мокрий сніг у Карпатах: що чекати від погоди 4 жовтня
20:45  03 жовтня
У Києві судили чоловіка, який працював на росіян
16:26  03 жовтня
На Чернігівщині троє дітей та жінка отруїлися чадним газом
UA | RU
UA | RU
04 жовтня 2025, 09:32

Митники за тиждень вилучили понад 400 iPhone, які намагалися нелегально завезти в Україну

04 жовтня 2025, 09:32
Читайте также на русском языке
Фото: ДПСУ
Читайте также
на русском языке

З 19 по 26 вересня – у період від старту світових продажів iPhone 17 до їх офіційного релізу в Україні– митники виявили 421 смартфон Apple, які намагалися ввезти в Україну без сплати митних платежів

Про це повідомляє Держмитслужба, передає RegioNews.

Серед них – 76 новеньких iPhone 17, 148 iPhone 16, 186 iPhone 14 та кілька одиниць моделей 13 і 15 серій.

Найчастіше гаджети намагалися провезти з Європи – зокрема, з Польщі, Румунії та Австрії. Смартфони переміщували без декларування або ховали у спеціально обладнаних сховках.

Усі телефони вилучили. Порушникам загрожують штрафи та конфіскація товару.

Водночас офіційно за цей же період в Україну імпортували 9 584 iPhone із повною сплатою митних платежів на понад 63,8 млн грн.

Нагадаємо, станом на 3 жовтня в Україні закінчилися iPhone 17 у великих мережах. Нові смартфони Apple, офіційні продажі яких стартували 26 вересня, уже розкупили у найбільших рітейлерах. Ажіотажний попит зробив iPhone 17 дефіцитним менш ніж за тиждень.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
митниця кордон контрабанда Apple смартфон гаджети iPhone митники
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
Росіяни вдарили по енергооб’єктах Чернігова: без світла залишилися 50 тисяч споживачів
04 жовтня 2025, 10:34
РФ атакувала Україну трьома балістичними ракетами та 109 дронами: ППО знешкодила 73 БпЛА
04 жовтня 2025, 10:17
Репер OTOY розповів, за що його затримувала поліція
04 жовтня 2025, 01:50
Журналіст Слава Соломка зізнався, що йому соромно за сварку з MELOVIN
04 жовтня 2025, 01:30
Письменниця Ірена Карпа розповіла, чому в неї не склались романтичні стосунки з Андрієм Хливнюком
04 жовтня 2025, 00:50
В Європі дешевшає молоко: чи вплине це на ціни в Україні
04 жовтня 2025, 00:30
"За 200 гривень на годину": ведуча Леся Нікітюк розповіла, як родина допомагає їй з сином
03 жовтня 2025, 23:30
Росіяни в Харкові пошкодили понад 500 будівель, які є культурними пам'ятками
03 жовтня 2025, 23:00
На Дніпропетровщині зупинили частину приміських поїздів: кого зачеплять зміни
03 жовтня 2025, 21:13
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Вадим Денисенко
Всі блоги »