Фото: ДПСУ

З 19 по 26 вересня – у період від старту світових продажів iPhone 17 до їх офіційного релізу в Україні– митники виявили 421 смартфон Apple, які намагалися ввезти в Україну без сплати митних платежів

Про це повідомляє Держмитслужба, передає RegioNews.

Серед них – 76 новеньких iPhone 17, 148 iPhone 16, 186 iPhone 14 та кілька одиниць моделей 13 і 15 серій.

Найчастіше гаджети намагалися провезти з Європи – зокрема, з Польщі, Румунії та Австрії. Смартфони переміщували без декларування або ховали у спеціально обладнаних сховках.

Усі телефони вилучили. Порушникам загрожують штрафи та конфіскація товару.

Водночас офіційно за цей же період в Україну імпортували 9 584 iPhone із повною сплатою митних платежів на понад 63,8 млн грн.

Нагадаємо, станом на 3 жовтня в Україні закінчилися iPhone 17 у великих мережах. Нові смартфони Apple, офіційні продажі яких стартували 26 вересня, уже розкупили у найбільших рітейлерах. Ажіотажний попит зробив iPhone 17 дефіцитним менш ніж за тиждень.