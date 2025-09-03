15:14  03 вересня
У Пекіні мікрофон випадково зафіксував розмову Сі та Путіна про безсмертя
15:01  03 вересня
У Києві зупинили банду, що постачала наркотики до столичного СІЗО
13:59  03 вересня
Завтра в Україні очікується до +32, але подекуди пройдуть грози
UA | RU
UA | RU
03 вересня 2025, 20:40

Україна експортувала заморожених овочів на понад 6 мільйонів доларів

03 вересня 2025, 20:40
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

За перше півріччя 2025 року Україна експортувала заморожених овочів на понад 6,2 мільйона доларів. Це 6,2 тисячі тонн. При цьому імпорту було більше - на понад 10,1 мільйона доларів

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

Найбільше українські заморожені овочі протягом першого півріччя купували Німеччина (30,5%), Польща (24,1%) й Італія (10,6%).

Водночас на імпорт заморожених овочів Україна витратила 10,1 мільйона доларів. Це 7,6 тисячі тонн. Найчастіше Україна купувала у Польщі (73,4%), Бельгії (14,1%) та Іспанії (3,5%).

Нагадаємо, протягом першого півріччя Україна експортувала 226,8 тисячі тонн м'яса та птиці. Це на 0,5% більше, якщо порівнювати з першим півріччям минулого року. Експорт за січень-червень цьогоріч становить 537 мільйонів доларів. Головними покупцями стали Нідерланди (22,5%), Саудівська Аравія (16,9%) і Велика Британія (13,8%).

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
овочі експорт
В Україні різко скоротився експорт соняшникової олії
02 вересня 2025, 17:59
Ціни на "борщовий набір" змінились: скільки доведеться витрачати українцям
02 вересня 2025, 02:50
Експорт українського металу обвалився на третину, – дані GMK
01 вересня 2025, 13:28
Всі новини »
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
На Київщині чоловік шукав гриби, а натрапив на небезпечну знахідку серед лісу
03 вересня 2025, 21:13
Українська компанія Fire Point відкриває виробництво ракетного палива в Данії
03 вересня 2025, 20:51
У РФ стратегічний бомбардувальник Ту-160 потрапив під удар блискавки – росЗМІ
03 вересня 2025, 20:41
В Україні з 2026 року електроенергія дорожчатиме щороку на 20%
03 вересня 2025, 20:29
ЦНАПи чи Дія.Центри: у чому різниця і що обирають українці
03 вересня 2025, 20:11
51-річна адвокатка та її син підозрюються у фіктивному звільненні військових від служби в Житомирі
03 вересня 2025, 19:48
Росіяни атакували Дружківку артилерією: сеерд постраждалих 17-річна дівчина
03 вересня 2025, 19:40
Будівництво фортифікацій у Полтавській області обійшлося в понад 370 млн грн
03 вересня 2025, 19:26
Харківські підприємці зможуть обговорити податкові та безпекові питання на онлайн-зустрічі
03 вересня 2025, 19:22
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Всі блоги »