Ілюстративне фото

За перше півріччя 2025 року Україна експортувала заморожених овочів на понад 6,2 мільйона доларів. Це 6,2 тисячі тонн. При цьому імпорту було більше - на понад 10,1 мільйона доларів

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

Найбільше українські заморожені овочі протягом першого півріччя купували Німеччина (30,5%), Польща (24,1%) й Італія (10,6%).

Водночас на імпорт заморожених овочів Україна витратила 10,1 мільйона доларів. Це 7,6 тисячі тонн. Найчастіше Україна купувала у Польщі (73,4%), Бельгії (14,1%) та Іспанії (3,5%).

Нагадаємо, протягом першого півріччя Україна експортувала 226,8 тисячі тонн м'яса та птиці. Це на 0,5% більше, якщо порівнювати з першим півріччям минулого року. Експорт за січень-червень цьогоріч становить 537 мільйонів доларів. Головними покупцями стали Нідерланди (22,5%), Саудівська Аравія (16,9%) і Велика Британія (13,8%).