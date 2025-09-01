17:06  01 вересня
У Дії з’явився штучний інтелект
15:27  01 вересня
На Дніпропетровщині чоловік убив знайомого - скинув тіло у криницю, а авто спалив
13:34  01 вересня
На Житомирщині викрили групу, яка вимагала гроші у TikTok-блогерів
UA | RU
UA | RU
01 вересня 2025, 18:31

Марта Костюк встановила історичний рекорд для українського тенісу

01 вересня 2025, 18:31
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Тенісистка Марта Костюк встановила рекорд для українського тенісу, вийшовши до 1/8 фіналу одночасно в одиночному та парному розрядах на US Open-2025. Це перший подібний успіх для українок в історії турніру "Великого шолома"

Про це повідомляє "Кореспондент", передає RegioNews.

Українська тенісистка, у парі з Єленою-Габріелою Русе, успішно пройшла до 1/8 фіналу парного розряду, а раніше забезпечила собі місце на цій стадії в одиночному турнірі.

Таким чином, Марта Костюк стала першою представницею України в історії, яка змогла досягти 1/8 фіналу в обох розрядах на одному турнірі Grand Slam.

У різні роки аналогічний успіх мали і інші тенісистки з України: Катерина Бондаренко, Альона Бондаренко, Леся Цуренко, Даяна Ястремська, а сама Марта двічі повторювала цей результат.

Довідка: Марта Костюк – українська професійна тенісистка, народилася 8 червня 2002 року в Києві. Відома своєю агресивною грою та технічною майстерністю, вона швидко здобула популярність у світовому тенісі.

У 2017 році Марта стала наймолодшою переможницею основного турніру WTA за останні 15 років, вигравши турнір у Брукліні. Вона регулярно бере участь у турнірах Великого шолома і посідає високі позиції в рейтингу WTA.

Нагадаємо, влітку харківська зірка тенісу Еліна Світоліна встановила новий рекорд турнірів Grand Slam. Вона здобула 21 поспіль перемогу у стартових матчах мейджорів. 30 червня спортсменка перемогла угорку Анну Бондар з рахунком 6:3, 6:1. Відомо, що матч тривав понад годину.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна теніс Рекорд Українка Марта Костюк
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
Українські військові звільнили важливий населений пункт на Донеччині
01 вересня 2025, 19:33
На Волині 18-річна водійка врізалась у дерево: троє осіб у лікарні
01 вересня 2025, 19:12
Зізнання і контакт із РФ: що відомо про підозрюваного у вбивстві Парубія
01 вересня 2025, 18:54
У Дніпрі авто збило дитину
01 вересня 2025, 18:25
Українські школярі вивчатимуть новий обов’язковий предмет про фінансову грамотність
01 вересня 2025, 18:15
СБУ повідомила Кадирову про заочну підозру – використовував українських полонених як "живий щит"
01 вересня 2025, 17:57
Незаконний подарунок від брата: у Харкові хлопцю загрожує в'язниця
01 вересня 2025, 17:55
Поляки запустили виробництво розвідувальних дронів в Україні
01 вересня 2025, 17:49
Латвія змінює правила в’їзду для українців: що треба знати
01 вересня 2025, 17:41
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Всі блоги »