Марта Костюк встановила історичний рекорд для українського тенісу

Фото: з відкритих джерел

Тенісистка Марта Костюк встановила рекорд для українського тенісу, вийшовши до 1/8 фіналу одночасно в одиночному та парному розрядах на US Open-2025. Це перший подібний успіх для українок в історії турніру "Великого шолома"

Про це повідомляє "Кореспондент", передає RegioNews.

Українська тенісистка, у парі з Єленою-Габріелою Русе, успішно пройшла до 1/8 фіналу парного розряду, а раніше забезпечила собі місце на цій стадії в одиночному турнірі.

Таким чином, Марта Костюк стала першою представницею України в історії, яка змогла досягти 1/8 фіналу в обох розрядах на одному турнірі Grand Slam.

У різні роки аналогічний успіх мали і інші тенісистки з України: Катерина Бондаренко, Альона Бондаренко, Леся Цуренко, Даяна Ястремська, а сама Марта двічі повторювала цей результат.

Довідка: Марта Костюк – українська професійна тенісистка, народилася 8 червня 2002 року в Києві. Відома своєю агресивною грою та технічною майстерністю, вона швидко здобула популярність у світовому тенісі.

У 2017 році Марта стала наймолодшою переможницею основного турніру WTA за останні 15 років, вигравши турнір у Брукліні. Вона регулярно бере участь у турнірах Великого шолома і посідає високі позиції в рейтингу WTA.

Нагадаємо, влітку харківська зірка тенісу Еліна Світоліна встановила новий рекорд турнірів Grand Slam. Вона здобула 21 поспіль перемогу у стартових матчах мейджорів. 30 червня спортсменка перемогла угорку Анну Бондар з рахунком 6:3, 6:1. Відомо, що матч тривав понад годину.