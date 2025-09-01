Безкоштовне тестування на гепатит: в Україну надійшли майже 2 млн тестів

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

В Україну доставлено близько 1,9 мільйона швидких тестів для виявлення маркерів вірусних гепатитів B і C. Тест-системи закуплені за кошти державного бюджету

Про це повідомила пресслужба МОЗ, передає RegioNews.

Наразі почалася доставка першого мільйона тестів (по 500 тисяч для кожного виду гепатиту). Тести розвозять до медичних установ по всій країні, і цей процес триватиме впродовж вересня та жовтня.

Ще понад 850 тисяч тестів (413 363 – на гепатит C, 445 324 – на гепатит B) наразі зберігаються на складі й будуть направлені до регіонів після завершення процесу розподілу.

Вірусні гепатити B і C – це інфекційні захворювання печінки, які передаються переважно через кров. Часто ці хвороби протікають безсимптомно, а перші ознаки можуть з'являтися вже на пізніх стадіях, коли виникають серйозні ускладнення, зокрема цироз або рак печінки.

За даними Центру громадського здоров'я, у 2024 році в Україні на гепатит B було протестовано понад 1,1 мільйона осіб, з яких 1,2% отримали позитивний результат. На гепатит C обстежено понад 420 тисяч осіб – 6,1% із них мали позитивний результат скринінгу.

Гепатит B часто має хронічний перебіг і потребує тривалого або навіть пожиттєвого лікування. Натомість гепатит C у більшості випадків повністю виліковується сучасними препаратами протягом 3-6 місяців.

Скринінг на гепатити B і C є безкоштовним у закладах первинної медичної допомоги. Пройти тест можна безпосередньо під час візиту до сімейного лікаря.

Нагадаємо, в Україні триває постачання лікарських засобів для лікування вірусного гепатиту С для дорослих і дітей від 12 років. До кінця вересня у регіони країни розвезуть понад 19 тисяч тримісячних курсів противірусної терапії.