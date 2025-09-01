14:28  01 вересня
Спека в Україні триває: 2 вересня очікується до +34
13:34  01 вересня
На Житомирщині викрили групу, яка вимагала гроші у TikTok-блогерів
09:57  01 вересня
У ліцеї на Дніпропетровщині створили джинсовий клас
UA | RU
UA | RU
01 вересня 2025, 12:36

Безкоштовне тестування на гепатит: в Україну надійшли майже 2 млн тестів

01 вересня 2025, 12:36
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україну доставлено близько 1,9 мільйона швидких тестів для виявлення маркерів вірусних гепатитів B і C. Тест-системи закуплені за кошти державного бюджету

Про це повідомила пресслужба МОЗ, передає RegioNews.

Наразі почалася доставка першого мільйона тестів (по 500 тисяч для кожного виду гепатиту). Тести розвозять до медичних установ по всій країні, і цей процес триватиме впродовж вересня та жовтня.

Ще понад 850 тисяч тестів (413 363 – на гепатит C, 445 324 – на гепатит B) наразі зберігаються на складі й будуть направлені до регіонів після завершення процесу розподілу.

Вірусні гепатити B і C – це інфекційні захворювання печінки, які передаються переважно через кров. Часто ці хвороби протікають безсимптомно, а перші ознаки можуть з'являтися вже на пізніх стадіях, коли виникають серйозні ускладнення, зокрема цироз або рак печінки.

За даними Центру громадського здоров'я, у 2024 році в Україні на гепатит B було протестовано понад 1,1 мільйона осіб, з яких 1,2% отримали позитивний результат. На гепатит C обстежено понад 420 тисяч осіб – 6,1% із них мали позитивний результат скринінгу.

Гепатит B часто має хронічний перебіг і потребує тривалого або навіть пожиттєвого лікування. Натомість гепатит C у більшості випадків повністю виліковується сучасними препаратами протягом 3-6 місяців.

Скринінг на гепатити B і C є безкоштовним у закладах первинної медичної допомоги. Пройти тест можна безпосередньо під час візиту до сімейного лікаря.

Нагадаємо, в Україні триває постачання лікарських засобів для лікування вірусного гепатиту С для дорослих і дітей від 12 років. До кінця вересня у регіони країни розвезуть понад 19 тисяч тримісячних курсів противірусної терапії.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна гепатит МОЗ тести інфекційнй хвороби гепатит В гепатит С
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
На Сумщині подружжя пенсіонерів підірвалося на ворожій міні
01 вересня 2025, 14:33
Зʼявилися ексклюзивні деталі вбивства ексглави ВР Андрія Парубія, – ЗМІ Львівщини
01 вересня 2025, 14:30
Спека в Україні триває: 2 вересня очікується до +34
01 вересня 2025, 14:28
На Одещині судитимуть зловмисника, який за 10 000 доларів допомагав чоловікам потрапити до Молдови
01 вересня 2025, 14:15
Мешканця Кривого Рогу судитимуть за незаконний посів та вирощування понад 600 кущів конопель
01 вересня 2025, 14:01
Слідство перевіряє інформацію про можливих спільників у справі Парубія
01 вересня 2025, 13:59
На Житомирщині викрили групу, яка вимагала гроші у TikTok-блогерів
01 вересня 2025, 13:34
Експорт українського металу обвалився на третину, – дані GMK
01 вересня 2025, 13:28
Прокуратура проситиме арешт без права застави для підозрюваного у вбивстві Парубія
01 вересня 2025, 13:18
На Тернопільщині водій Volkswagen збив неповнолітнього мотоцикліста
01 вересня 2025, 13:08
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Всі блоги »