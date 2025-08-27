Иллюстративное фото

Украинцы большую часть прибыли тратят на еду. При этом большинство граждан получает зарплату ниже, чем нужно было бы

Об этом сообщает AgroReview, передает RegioNews.

Эксперт по финансовой грамотности Елена Яровая отметила, что в Украине большую часть бюджета украинцы в основном тратят на жилье на питание.

"Если человек арендует квартиру, например, в Киеве, то это стоит от 10 до 15 тысяч гривен. Согласитесь, значительно больше, чем официальный минимум. Даже если у человека своя квартира, все равно, нужно платить коммунальные услуги, что-то в квартиру покупать, делать мелкий ремонт", - отметила Елена Яровая.

Эксперт добавила, что она рекомендует ориентироваться на доход от 30 тысяч гривен на человека. Однако согласно статистике, большинство граждан имеют зарплату в размере 15-16 тысяч гривен в месяц.

Напомним, ранее сообщалось, что в первом полугодии 2025 года в украинских ресторанах и кафе прибыль выросла на 5%. Больше динамику показал Львов, где заведения общественного питания подняли выручку на 7%. Среди форматов питания лидером стали суши-учреждения, которые зафиксировали 9% роста доходов.