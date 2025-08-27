10:23  27 серпня
27 серпня 2025, 01:30

Базові потреби, ремонт і "комуналка": скільки грошей потрібно українцям, щоб спокійно жити

27 серпня 2025, 01:30
Ілюстративне фото
Українці більшу частину прибутку витрачають на їжу. При цьому більшість громадян отримує зарплату нижче, аніж потрібно було б

Про це повідомляє AgroReview, передає RegioNews.

Експертка з фінансової грамотності Олена Ярова зазначила, що в Україні більшу частину бюджету українці здебільшого витрачають на житло на харчування.

"Якщо людина орендує квартиру, до прикладу, у Києві, то це коштує від 10 до 15 тисяч гривень. Погодьтесь, значно більше, ніж офіційний мінімум. Навіть якщо у людини своя квартира, все одно, потрібно платити комунальні послуги, щось у квартиру купувати, робити дрібний ремонт", - зазначила Олена Ярова.

Експертка додала, що вона рекомендує орієнтуватися на дохід від 30 тисяч гривень на особу. Проте, згідно статистики, більшість громадян має зарплату в розмірі 15-16 тисяч гривень на місяць.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в першому півріччі 2025 року в українських ресторанах та кафе прибуток зріс на 5%. Найбільше динаміку показав Львів, де заклади громадського харчування підняли виручку на 7%. Серед форматів харчування лідером стали суші-заклади, які зафіксували 9% зростання доходів.

27 серпня 2025
