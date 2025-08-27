10:23  27 серпня
На Вінниччині прикордонники затримали креативного порушника
07:36  27 серпня
До кінця року на Запоріжжі працюватимуть 24 підземні школи
09:58  27 серпня
На Миколаївщині чоловік відкрив стрілянину з автомата на пляжі
UA | RU
UA | RU
27 серпня 2025, 14:13

В Україні ліквідували 12 нових схем переправлення ухилянтів за кордон

27 серпня 2025, 14:13
Читайте также на русском языке
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

Викрито нові канали незаконного виїзду військовозобов’язаних за кордон

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає RegioNews.

У різних регіонах країни правоохоронці затримали 12 осіб, які організовували схеми ухилення від мобілізації. За даними слідства, фігуранти пропонували чоловікам різні способи уникнути служби: підроблені медичні документи, виключення з військового обліку або нелегальне переправлення через державний кордон.

Правоохоронці викрили масштабні схеми ухилення від мобілізації

Серед виявлених випадків – провідник міжнародного поїзда на Волині, який разом зі спільником переховував призовників у вагонах, а також мешканець Києва, що облаштував удома підпільну друкарню для виготовлення фальшивих довідок. В іншому епізоді 48-річна жителька Кіровоградщини укладала фіктивні шлюби з ухилянтами та разом із ними виїжджала за кордон, залишаючи чоловіків за межами України.

Затримано 12 організаторів оборудок

Правоохоронці повідомляють, що такі схеми діяли і в інших областях: на Буковині, у Вінниці, Львові, Одесі та Рівненській області. У кожному випадку організатори отримували за свої "послуги" значні суми, а клієнти сподівалися уникнути мобілізації та виїхати до країн ЄС.

Усім затриманим вже оголошено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу, зокрема щодо незаконного переправлення осіб через кордон та зловживання впливом. Санкції передбачають покарання до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Вінниччині правоохоронці затримали 22-річного місцевого жителя, який за 12 тисяч гривень допомагав під час перевезення чоловіка призовного віку через кордон.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
кордон ухилянт мобілізація фіктивний шлюб довідка війна Україна
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
На Хмельниччині держава відновила контроль над 20 тис. га цінних земель на 1,8 млрд грн
27 серпня 2025, 15:30
Україна реформує соцвиплати: що зміниться з 2026 року
27 серпня 2025, 15:22
На Тернопільщині розікрали 48 млн грн бюджетних коштів
27 серпня 2025, 15:19
На Івано-Франківщині судитимуть високопосадовця, який торгував інформацією з закритих баз даних
27 серпня 2025, 15:15
Небезпечна знахідка: на Дніпропетровщині жінка носила у сумці бойову гранату з запалом
27 серпня 2025, 14:59
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
27 серпня 2025, 14:47
За пів року в ДТП загинули 1367 українців: названо найнебезпечніший час і день тижня
27 серпня 2025, 14:34
На Закарпатті в горах прикордонники виявили рештки 36-річного чоловіка
27 серпня 2025, 14:23
У Польщі готують новий проєкт закону про допомогу українцям
27 серпня 2025, 14:14
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »