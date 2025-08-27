Фото: СБУ

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає RegioNews.

У різних регіонах країни правоохоронці затримали 12 осіб, які організовували схеми ухилення від мобілізації. За даними слідства, фігуранти пропонували чоловікам різні способи уникнути служби: підроблені медичні документи, виключення з військового обліку або нелегальне переправлення через державний кордон.

Правоохоронці викрили масштабні схеми ухилення від мобілізації

Серед виявлених випадків – провідник міжнародного поїзда на Волині, який разом зі спільником переховував призовників у вагонах, а також мешканець Києва, що облаштував удома підпільну друкарню для виготовлення фальшивих довідок. В іншому епізоді 48-річна жителька Кіровоградщини укладала фіктивні шлюби з ухилянтами та разом із ними виїжджала за кордон, залишаючи чоловіків за межами України.

Затримано 12 організаторів оборудок

Правоохоронці повідомляють, що такі схеми діяли і в інших областях: на Буковині, у Вінниці, Львові, Одесі та Рівненській області. У кожному випадку організатори отримували за свої "послуги" значні суми, а клієнти сподівалися уникнути мобілізації та виїхати до країн ЄС.

Усім затриманим вже оголошено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу, зокрема щодо незаконного переправлення осіб через кордон та зловживання впливом. Санкції передбачають покарання до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Вінниччині правоохоронці затримали 22-річного місцевого жителя, який за 12 тисяч гривень допомагав під час перевезення чоловіка призовного віку через кордон.