15 серпня 2025, 21:48

В Україні різко подешевшали кавуни

ілюстративне фото: з відкритих джерел
Українські кавуни знову дешевшають

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на EastFruit.

Як зазначається, ціни на кавуни опустилися до 5-15 грн/кг, що в середньому на 31% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

"Через спекотну погоду темпи дозрівання рослин у полях суттєво прискорилися. При цьому посуха, що спостерігається у південних областях, негативно позначається на якості кавунів, що посилює темпи зниження цін", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні дорожчає мед. Так, липовий мед зараз продають приблизно по 500-600 гривень за літр. Інколи ціна доходить до 800 гривень.

