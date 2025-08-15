В Україні різко подешевшали кавуни
Українські кавуни знову дешевшають
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на EastFruit.
Як зазначається, ціни на кавуни опустилися до 5-15 грн/кг, що в середньому на 31% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.
"Через спекотну погоду темпи дозрівання рослин у полях суттєво прискорилися. При цьому посуха, що спостерігається у південних областях, негативно позначається на якості кавунів, що посилює темпи зниження цін", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Україні дорожчає мед. Так, липовий мед зараз продають приблизно по 500-600 гривень за літр. Інколи ціна доходить до 800 гривень.
