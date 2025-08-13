Фото: pixabay

По состоянию на 12 августа в Украине граждане задекларировали 11209 единиц огнестрельного оружия и более 5 миллионов боеприпасов

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Нацполицию .

Сейчас продолжается добровольное декларирование огнестрельного оружия, которое граждане нашли или получили. Сделать это можно в любом подразделении полиции.

Для оформления нужно предоставить оружие и пакет документов: письменное заявление, паспорт, идентификационный код, выписку о месте жительства или регистрации и фотографию 3,5×4,5 см. После этого остается дождаться принятия решения.





