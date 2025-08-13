Украинцы задекларировали более 11 тысяч единиц огнестрельного оружия
По состоянию на 12 августа в Украине граждане задекларировали 11209 единиц огнестрельного оружия и более 5 миллионов боеприпасов
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Нацполицию.
Сейчас продолжается добровольное декларирование огнестрельного оружия, которое граждане нашли или получили. Сделать это можно в любом подразделении полиции.
Для оформления нужно предоставить оружие и пакет документов: письменное заявление, паспорт, идентификационный код, выписку о месте жительства или регистрации и фотографию 3,5×4,5 см. После этого остается дождаться принятия решения.
Напомним, ранее сообщалось, что в Тернопольской области будут судить торговцев оружием и боеприпасами. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.
13 августа 2025
