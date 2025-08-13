Фото: pixabay

Станом на 12 серпня в Україні громадяни задекларували 11 209 одиниць вогнепальної зброї та понад 5 мільйонів боєприпасів

Про це передає RegioNews із посиланням на Нацполіцію .

Наразі триває добровільне декларування вогнепальної зброї, яку громадяни знайшли або отримали. Зробити це можна в будь-якому підрозділі поліції.

Для оформлення потрібно надати зброю та пакет документів: письмову заяву, паспорт, ідентифікаційний код, витяг про місце проживання або реєстрації та фотокартку 3,5×4,5 см. Після цього залишається дочекатися ухвалення рішення.





