Фото: СБУ

В Донецкой области задержали еще одного российского агента. Злоумышленник отслеживал для врага локации Сил обороны на самом горячем направлении фронта – Покровскому

Об этом передает RegioNews со ссылкой на СБУ .

По имеющимся данным, россияне планировали наступательные операции с использованием сверхтяжелых управляемых авиабомб и всех видов артиллерии.

Как установило расследование, российская военная разведка (более известная как ГРУ) задействовала своего местного агента. Им оказался 34-летний электрик из соседнего Мирнограда, ожидавший полной оккупации региона.

Для вербовки сторонника рашизма российское ГРУ привлекло его одноклассника, ныне воюющего против Сил обороны на востоке Украины.

Основной задачей агента был обход Покровска и близлежащей местности, фотографирование позиций украинских войск. Больше всего врага интересовали координаты укрепрайонов, запасных командных пунктов и складов боеприпасов. Возвращаясь домой, фигурант обобщал собранные данные в агентурный отчет для оккупантов.

Сотрудники СБУ разоблачили и задержали злоумышленника, задокументировали его связи с российским ГРУ. Также обезопасили локации защитников Покровска.

Во время обысков у задержанного изъяли телефон с анонимным чатом в мессенджере, где он координировал свои действия с оккупантами.

Фигуранту объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве задержан агент ФСБ, который расставлял "видеоловушки" для корректировки ударов по городу. Вражеские задачи выполнял завербованный оккупантами 24-летний ИТ-специалист столичного университета.