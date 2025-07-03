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03 июля 2025, 18:37

В трагическом ДТП погиб известный футболист ФК Ливерпуль: без отца остались трое детей

03 июля 2025, 18:37
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Фото: Marca
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3 июля в ДТП в Испании погиб 28-летний Диего Жота и его 25-летний брат Андре Силва. По словам свидетелей, их авто загорелось

Об этом сообщает Marca, передает RegioNews.

Авария произошла в провинции Самора (Испания) на шоссе А-65. Автомобиль футболиста съехал с дороги и загорелся. По словам свидетелей, это произошло примерно в 1:30 ночи по местному времени. 28-летний Диогу Жота ехал в авто вместе со своим братом, 25-летним футболистом "Пенафиэля" Адре Силвой. К сожалению, оба брата погибли в результате ДТП.

Футбольный клуб "Ливерпуль" прокомментировал трагическую гибель их футболиста. В заявлении клуба отметили, что не будут давать никаких комментариев и просят уважать конфиденциальность семьи, друзей, товарищей по команде и сотрудников клуба Диогу и Андре. Клуб обещал оказывать им полную поддержку.

Справка. Диогу Жота – португальский футболист, играл на позиции нападающего и крайнего полузащитника. Он выступал за "Порту", "Вулвергемптон", молодежную сборную Португалии. С 2020 года Жота играл в английской лиге в Ливерпуле.

Только 22 июня этого года Диогу женился на своей девушке Руте Кардосо. У пары трое детей.

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