Зеленский резко ответил на вопрос о демобилизации

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Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские военные смогут вернуться домой только после победы над Россией

Об этом сообщили народные депутаты Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко.

Народный депутат Алексей Гончаренко от "Европейской Солидарности" задал вопрос о четких сроках службы.

"Военные вернутся домой, когда мы победим врага, а это - путин", - подчеркнул Зеленский.

Президент также добавил, что ротации возможны при условии непосредственного участия депутатов в помощи военным на фронте: "Наши защитники заслуживают качественных ротаций, когда такие, как вы, будете на фронте помогать им".

Законопроект о демобилизации в Украине: что известно

Минобороны подготовило законопроект о демобилизации военнослужащих еще в январе 2025 года, однако документ не был зарегистрирован в Верховной Раде, в частности, из-за позиции Генштаба ВСУ.

По данным СМИ, Генштаб не поддержал законопроект, поскольку его реализация будет означать массовую демобилизацию - более 108 000 военных, среди которых около 14 000 офицеров.

В Минобороны объясняли, что пока в украинском войске нет достаточного количества резервов, чтобы заменить демобилизованных.