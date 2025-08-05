Завтра в Украине будет жара до +37 градусов

иллюстративное фото: из открытых источников

В среду, 6 августа, жара в Украине усилится

Как передает RegioNews, об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в среду усилится жара на юге Украины. Там в течение дня ожидается +33…+37 градусов.

В восточных областях ожидается +29…+33 градуса.

В центральной части будет +28…+33 градуса, в Винницкой области ожидается +24…+26 градусов.

В северных областях воздух прогреется до +25…+28 градусов.

В западной части будет прохладнее, +21…+25 градусов.

Атмосферный фронт принесет в среду грозовые дожди на запад, север Украины, а также Винницкую, часть Полтавщины и Черкасщины.

В Киеве ожидается дождь с грозой. Температура воздуха в столице – около +26 градусов.

Напомним, в Николаевской области зафиксирован температурный рекорд. В конце июля столбики термометров в регионе поднялись до +38,4 градуса, что на 0,5 градуса больше предыдущего результата.