Завтра в Україні буде спека до +37 градусів

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У середу, 6 серпня, спека в Україні посилиться

Як передає RegioNews, про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

За її словами, у середу посилиться спека на півдні України. Там протягом дня очікується +33…+37 градусів.

У східних областях передбачається +29…+33 градуси.

В центральній частині буде +28…+33 градуси, на Вінниччині очікується +24…+26 градусів.

У північних областях повітря прогріється до +25…+28 градусів.

У західній частині буде найпрохолодніше, +21…+25 градусів.

Атмосферний фронт принесе в середу грозові дощі на захід, північ України, а також на Вінниччину, частину Полтавщини та Черкащини.

У Києві завтра очікується дощ з грозою. Температура повітря в столиці – близько +26 градусів.

Нагадаємо, у Миколаївській області зафіксували температурний рекорд. Наприкінці липня стовпчики термометрів у регіоні піднялись до +38,4 градуса, що на 0,5 градуса більше, аніж попередній результат.