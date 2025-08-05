Фото: ЦНС

Реализация так называемого "восстановления" временно оккупированных территорий Украины фактически останавливается на фоне экономического кризиса в России

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Кремлевские застройщики признают кризис на рынке недвижимости РФ. Из-за сворачивания льготной ипотеки и инфляции – строительство становится убыточным", – говорится в сообщении.

Как отмечается, это напрямую влияет на так называемое "восстановление" на временно оккупированных территориях Украины – в Мариуполе, Северодонецке, Авдеевке. К примеру, в Мариуполе вместо нового жилого комплекса "Левобережный" остались только фасады для телекамер.

Как отметили в Центре нацсопротивления, реального обновления нет – только хищение, фальсификации и имитация.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Крыму российские оккупационные силы массово отключают мобильную связь и интернет. По заявлениям оккупантов, это якобы делается "ради безопасности". Однако настоящая цель россиян – информационная изоляция украинцев.