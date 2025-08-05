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05 серпня 2025, 02:15

Хотіла до бабусі: в Україну повернули 13-річну дівчинку з окупованої території

05 серпня 2025, 02:15
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Ілюстративне фото
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13-річна дитина з початку повномасштабної війни була в окупації. Тепер вона нарешті змогла поїхати до бабусі та дідуся

Про це повідомила операційна директорка Bring Kids Back UA Дарія Зарівна, передає RegioNews.

За її словами, 13-річна дівчинка разом із мамою жила в окупації з початку повномасштабного вторгнення. Дівчинка мріяла виїхати звідти та поїхати до бабусі й дідуся, які живуть на підконтрольній території. Весь час родина підтримувала зв'язок. Мати дівчинки теж хотіла виїхати, але не наважувалась через небезпеку.

"Сьогодні вона вже у вільній Україні — поруч із бабусею та дідусем, яких не бачила понад три роки. Ми продовжимо боротися за кожну українську дитину, щоб повернути їх додому", - каже Дарія Зарівна.

Нагадаємо, раніше до України повернувся 17-річний хлопець, якого ледь не мобілізували окупанти. При цьому деяких його однокласників з окупованої території росіяни вже призвали на службу, навіть попри те, що вони неповнолітні.

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