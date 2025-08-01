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Украина вернула очередную группу детей с временно оккупированных территорий. Самому старшему из них 17, самому младшему ребенку – 4 года

Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает RegioNews.

В рамках инициативы "Bring Kids Back UA" в Украину удалось вернуть группу украинских детей с временно оккупированных территорий. Среди них 15-летняя девочка, упорно носившая вышиванку в российскую школу, отстаивая свою позицию. За это ее избивали, угрожали ее матери лишением родительских прав.

Также вернулись в Украину 8-летний мальчик и его 4-летняя сестра. Их семья отказалась отдать детей в российскую школу, из-за чего им угрожать забрать родительские права.

Вернувшийся домой 17-летний парень едва успел избежать принудительного призыва в российскую армию. При этом ему уже давали повестку, а нескольких его одноклассников уже призвали на службу россияне, несмотря на то, что они несовершеннолетние.

Напомним, ранее в Украину вернулся 17-летний парень, длительное время находившийся на временно оккупированной территории, а затем оказавшийся в России. После нескольких лет скитаний он наконец встретился с мамой и сестрой, которые все это время ждали его в Украине.