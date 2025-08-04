Завтра в Украине ожидается до +34, местами дожди с грозами
Во вторник, 5 августа, в Украине будет преобладать сухая погода
Как передает RegioNews, об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, завтра температура воздуха будет +24… +29 градусов, в южной части столбики термометров поднимутся до +30… +34 градуса.
Около +30 градусов ожидается в Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях.
Дожди, местами с грозами, пройдут в ближайшую ночь в западных областях, днем локальные осадки вероятны только в Карпатах, Житомирщине и Винницкой области.
В Киеве во вторник будет сухо, солнечно и до +29 градусов.
"Дождей станет больше на западе, севере и в центре Украины 6-го августа", - подытожила Н.Диденко.
Напомним, в минувшие выходные в Украине было тепло. В большинстве регионов было +25…+28 градусов, на юге и востоке воздух прогрелся до +30…+35 градусов.