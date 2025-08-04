Завтра в Украине ожидается до +34, местами дожди с грозами

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Во вторник, 5 августа, в Украине будет преобладать сухая погода

Как передает RegioNews, об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, завтра температура воздуха будет +24… +29 градусов, в южной части столбики термометров поднимутся до +30… +34 градуса.

Около +30 градусов ожидается в Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях.

Дожди, местами с грозами, пройдут в ближайшую ночь в западных областях, днем локальные осадки вероятны только в Карпатах, Житомирщине и Винницкой области.

В Киеве во вторник будет сухо, солнечно и до +29 градусов.

"Дождей станет больше на западе, севере и в центре Украины 6-го августа", - подытожила Н.Диденко.

Напомним, в минувшие выходные в Украине было тепло. В большинстве регионов было +25…+28 градусов, на юге и востоке воздух прогрелся до +30…+35 градусов.