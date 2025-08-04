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04 серпня 2025, 17:11

Завтра в Україні очікується до +34, подекуди дощі з грозами

04 серпня 2025, 17:11
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У вівторок, 5-го серпня, в Україні переважатиме суха погода

Як передає RegioNews, про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

За її словами, завтра температура повітря становитиме +24…+29 градусів, у південній частині стовпчики термометрів піднімуться до +30…+34 градуси.

Близько +30 градусів очікується на Дніпропетровщині, Кіровоградщині та Полтавщині.

Дощі, подекуди з грозами, пройдуть найближчої ночі у західних областях, вдень локальні опади ймовірні лише в Карпатах, на Житомирщині та Вінниччині.

У Києві у вівторок буде сухо, сонячно та до +29 градусів.

"Дощів побільшає на заході, півночі та в центрі України 6-го серпня", - підсумувала Н.Діденко.

Нагадаємо, минулих вихідних в Україні було тепло. В більшості регіонів було +25…+28 градусів, на півдні та сході повітря прогрілося до +30…+35 градусів.

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