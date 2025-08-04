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04 августа 2025, 13:36

Историческое золото: 16-летний украинец победил в "Формуле-4" в Италии

04 августа 2025, 13:36
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Фото: Instagram/Александр Бондарев
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Юный украинский автогонщик Александр Бондарев завоевал первое место в третьей гонке пятого этапа итальянской "Формулы-4"

Об этом сообщила пресс-служба его команды Prema Racing, передает RegioNews.

Бондарев стартовал с поул-позиции (ред. самая выгодная стартовая позиция), но в начале гонки уступил японскому пилоту Кину Накамури-Берту.

Почти всю дистанцию украинец держался вторым, однако за три минуты до финиша сумел обогнать соперника и одержал уверенную победу.

Это историческое достижение для украинского автоспорта: раньше подобное удавалось только 16-летнему Ивану Пеклину, который в 2019 году выиграл этап чемпионата Франции по "Формуле-4" в Маньи-Куре.

Справка: Формула-4 — это первая ступень на пути к самой престижной автогоночной серии "Формулы-1". В нем выступают молодые пилоты со всего мира.

Основана в 2014 году по инициативе FIA (Международной автомобильной федерации). Возраст участников: обычно 15–18 лет.

Серии производятся во многих странах. Например, Италия, Испания, Франция, Германия, Великобритания, США, Япония и т.д.).

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