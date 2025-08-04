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04 серпня 2025, 13:36

Історичне золото: 16-річний українець переміг у "Формулі-4" в Італії

04 серпня 2025, 13:36
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Фото: Instagram/Олександр Бондарев
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Юний український автогонщик Олександр Бондарев виборов перше місце у третіх перегонах п'ятого етапу італійської "Формули-4"

Про це повідомила пресслужба його команди Prema Racing, передає RegioNews.

Бондарев стартував з поул-позиції (ред. найвигідніша стартова позиція), але на початку перегонів поступився японському пілоту Кіну Накамурі-Берту.

Майже всю дистанцію українець тримався другим, однак за три хвилини до фінішу зумів обігнати суперника та здобув впевнену перемогу.

Це історичне досягнення для українського автоспорту: раніше подібне вдавалося лише 16-річному Івану Пекліну, який у 2019 році виграв етап чемпіонату Франції з "Формули-4" у Маньї-Курі.

Довідка: Формула-4 — це перший щабель на шляху до найпрестижнішої автогоночної серії "Формули-1". У ній виступають молоді пілоти з усього світу.

Заснована у 2014 році за ініціативою FIA (Міжнародної автомобільної федерації). Вік учасників: зазвичай 15–18 років.

Серії проводиться у багатьох країнах. Наприклад, Італія, Іспанія, Франція, Німеччина, Великобританія, США, Японія тощо).

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