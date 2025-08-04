Історичне золото: 16-річний українець переміг у "Формулі-4" в Італії
Юний український автогонщик Олександр Бондарев виборов перше місце у третіх перегонах п'ятого етапу італійської "Формули-4"
Про це повідомила пресслужба його команди Prema Racing, передає RegioNews.
Бондарев стартував з поул-позиції (ред. найвигідніша стартова позиція), але на початку перегонів поступився японському пілоту Кіну Накамурі-Берту.
Майже всю дистанцію українець тримався другим, однак за три хвилини до фінішу зумів обігнати суперника та здобув впевнену перемогу.
Це історичне досягнення для українського автоспорту: раніше подібне вдавалося лише 16-річному Івану Пекліну, який у 2019 році виграв етап чемпіонату Франції з "Формули-4" у Маньї-Курі.
Довідка: Формула-4 — це перший щабель на шляху до найпрестижнішої автогоночної серії "Формули-1". У ній виступають молоді пілоти з усього світу.
Заснована у 2014 році за ініціативою FIA (Міжнародної автомобільної федерації). Вік учасників: зазвичай 15–18 років.
Серії проводиться у багатьох країнах. Наприклад, Італія, Іспанія, Франція, Німеччина, Великобританія, США, Японія тощо).