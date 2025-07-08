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08 июля 2025, 22:18

18-летнюю украинскую студентку нашли повешенной в Италии

08 июля 2025, 22:18
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фото: La Stampa
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Марию Бугаеву, пропавшую 5 июля, нашли мертвой

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на La Stampa.

Как отмечается, девушка находилась в Италии в рамках европейской стажировки со словацким университетом.

В гостиничном номере остались личные вещи, телефон и записка с номерами. Перед исчезновением она перевела деньги брату.

Правоохранители предполагают, что девушка могла совершить самоубийство из-за семейных проблем или из-за завершения стажировки.

Напомним, топ-чиновник времен Януковича устроил роскошную свадьбу дочери в Италии.

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