18-летнюю украинскую студентку нашли повешенной в Италии

фото: La Stampa

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на La Stampa.

Как отмечается, девушка находилась в Италии в рамках европейской стажировки со словацким университетом.

В гостиничном номере остались личные вещи, телефон и записка с номерами. Перед исчезновением она перевела деньги брату.

Правоохранители предполагают, что девушка могла совершить самоубийство из-за семейных проблем или из-за завершения стажировки.

Напомним, топ-чиновник времен Януковича устроил роскошную свадьбу дочери в Италии.