18-летнюю украинскую студентку нашли повешенной в Италии
Марию Бугаеву, пропавшую 5 июля, нашли мертвой
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на La Stampa.
Как отмечается, девушка находилась в Италии в рамках европейской стажировки со словацким университетом.
В гостиничном номере остались личные вещи, телефон и записка с номерами. Перед исчезновением она перевела деньги брату.
Правоохранители предполагают, что девушка могла совершить самоубийство из-за семейных проблем или из-за завершения стажировки.
Напомним, топ-чиновник времен Януковича устроил роскошную свадьбу дочери в Италии.
Трагедия в Харьковской области: женщина заблокировала бус, увозивший ее принудительно мобилизованного сынаВсе новости »
08 июля 2025, 13:58В Черновцах в реке Прут утонули парень и женщина
08 июля 2025, 03:05В Киеве в озере обнаружили тело молодой женщины
07 июля 2025, 07:10
07 июля 2025
Невидимая борьба переселенцев: как украинцы выживают на новом месте
По данным Международной организации по миграции, безработица среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на 15% выше по сравнению с неперемещенными гражданами. Также среди переселенцев на 10% больше людей,...
03 июля 2025
Переставление кроватей. Как Кабмины Зеленского трансформировались и чем это завершится
Шесть последних лет фактически потерявший субъектность Кабинет министров превратился в место, где беспрестанно "переставляют кровати", не понимая, что это не приносит никакого положительного результат...
01 июля 2025
Какие скандалы мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пытается скрыть за "запретом абортов"
Зачем Руслану Марцинкиву и его фракции в городском совете Ивано-Франковска вдруг вздумалось побороться с абортами
27 июня 2025
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Неужели на американского нарцисса так повлиял костюм украинского президента?
РФ готовится к новому обстрелу Украины
08 июля 2025, 21:16Топ-чиновник времен Януковича устроил роскошную свадьбу дочери в Италии
08 июля 2025, 21:05Правительство решило не выполнять закон о Бюро экономической безопасности и отказалось назначать главу ведомства
08 июля 2025, 20:48Более 2 тысяч детей из Запорожской области россияне отправили в лагеря для милитаризации - ISW
08 июля 2025, 20:27Компенсация за жилье на ТОТ: єВідновлення – реальный механизм, RD4U – перспектива на годы. В чем проблема с первым
08 июля 2025, 20:25Пожары и разбитые дома: россияне снова накрыли огнем Днепропетровщину
08 июля 2025, 19:55В Киевской области загорелся дом: есть погибший
08 июля 2025, 19:44В Киеве чиновники присвоили государственные средства во время реконструкции трамвайной линии в Деснянском районе
08 июля 2025, 19:39Жительница Полтавской области готовила теракт по заказу спецслужб рф
08 июля 2025, 19:34
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Невидимая борьба переселенцев: как украинцы выживают на новом месте
Переставление кроватей. Как Кабмины Зеленского трансформировались и чем это завершится