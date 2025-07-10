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10 июля 2025, 15:39

Лунин шокировал фанов во время языкового челленджа Реала

10 июля 2025, 15:39
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фото: Reuters/Isabel Infantes
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Голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин попал в центр внимания после опроса, проведенного пресс-службой клуба в соцсетях

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Инстаграм-страницу клуба.

Перед матчем полуфинала клубного чемпионата мира-2025, в котором "Реал" сыграл с французским ПСЖ, легионеров попросили назвать слово "полуфинал" на их родном языке.

Среди ответивших были звезды команды – Винисиус Жуниор, Джуд Беллингем, Килиан Мбаппе. Однако Андрей Лунин вместо украинского произнес это слово на русском – "полуфинал".

Этот факт вызвал негативную реакцию у украинских пользователей соцсетей, раскритиковавших футболиста. Некоторые даже пошутили, что прессслужба "Реала" знает украинский лучше Лунина, ведь в подписи к видео слово было подано правильно на украинском языке.

Справка: Андрей Лунин — украинский вратарь, родился в 1999 году в Харькове. Играет за мадридский "Реал" и сборную Украины.

Чемпион мира U-20 (2019), обладатель "Золотой перчатки" того турнира.

В 2018 году перешел в "Реал", имеет несколько клубных трофеев. Известен как один из самых перспективных голкиперов Украины.

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Украина футбол украинский язык Испания футболисты украинец Мадрид Андрей Лунин
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