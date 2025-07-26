Командиру Казбану, погибшему в ДТП, присвоили звание Героя Украины
Полковнику полиции Максиму Кабзану присвоили звание Героя Украины. Он возглавлял штурмовую бригаду Нацполиции "Лють"
Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.
С 2014 года Максим Казбан защищал Украину. Он был на самых горячих участках фронта. Отмечается, что когда он был командиром, то не боялся брать на себя ответственность и всегда оставался верным людям и принципам.
"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу Максим Казбан удостоен высшей государственной награды", - говорится в сообщении Нацполиции.
Напомним, 22 июля в ДТП в Донецкой области погиб командир Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции "Лють" Максим Казбан. У него остались жена и двое детей.