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Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

С 2014 года Максим Казбан защищал Украину. Он был на самых горячих участках фронта. Отмечается, что когда он был командиром, то не боялся брать на себя ответственность и всегда оставался верным людям и принципам.

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу Максим Казбан удостоен высшей государственной награды", - говорится в сообщении Нацполиции.

Напомним, 22 июля в ДТП в Донецкой области погиб командир Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции "Лють" Максим Казбан. У него остались жена и двое детей.