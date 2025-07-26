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26 липня 2025, 16:15

Командиру Казбану, який загинув у ДТП, присвоїли звання Героя України

26 липня 2025, 16:15
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Фото з відкритих джерел
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Полковнику поліції Максиму Кабзану присвоїли звання Героя України. Він очолював штурмову бригаду Нацполіції "Лють"

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

З 2014 року Максим Казбан захищав Україну. Він був на найгарячіших ділянках фронту. Зазначається, що коли він був командиром, то не боявся брати на себе відповідальність, і завжди лишався вірним людям і принципам.

"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові Максим Казбан удостоєний найвищої державної нагороди", - йдеться в повідомлені Нацполіції.

Нагадаємо, 22 липня у ДТП у Донецькій області загинув командир Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції "Лють" Максим Казбан. У нього залишились дружина та двоє дітей.

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