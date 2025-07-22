Почему независимость НАБУ и САП под угрозой

Зло – это всегда присвоение коллективного блага

Зло – это всегда присвоение коллективного блага

иллюстративное фото: УП

Карманник похищает не кошелек – он похищает общественную безопасность. Разрушает ее и тем сокращает общее в пользу частного. В этом смысле нет разницы между ним и садящимся пьяный за руль.

Коррупция, монополии, взятки – это ничто иное, как нарушение правил честной конкуренции. Когда за все приходится доплачивать мне конкретному. И весь расчет строится на том, что убытки – они на всех и понемногу, а бонус – кому-то конкретному и велик.

Качество государства определяется тем, сколько в нем "общих благ". Чистые парки и безопасные улицы. Конкурентная среда в бизнесе и госзакупках. Эффективные административные сервисы и независящие правоохранительные органы.

Поэтому любое зло начинается с присвоения коллективного блага. С уничтожения общего капитала. По приватизации того, что положено всем.

Если сегодня власть уничтожит независимость НАБУ и САП, это будет восприниматься именно таким образом. Как попытка противопоставить собственную безопасность – безопасности страны. Как поведение мародера, пользующегося ситуацией. Как второй фронт против будущего под прикрытием первого.

Как бы эти люди себе это ни объясняли.