В Украине расследовали почти тысячу дел по уклонению от военной службы

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С начала полномасштабного вторжения ГБР расследовало почти тысячу дел по уклонению от военной службы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Как отмечается, с февраля 2022 года работники ГБР осуществляли досудебное расследование в 991 уголовном производстве по уклонению от военной службы (ст. 409 Уголовного кодекса Украины). По результатам расследований:

Сообщено о подозрении - 329 лицам;

Направлено в суд - 286 обвинительных актов;

Вынесены приговоры – 119 лицам.

Напомним, в Полтаве наказали мужчину, который "сливал" позиции ТЦК в чате.