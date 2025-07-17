Дистанционное обучение в Украине не отменяют – Федоров
Правительство не планирует отказываться от формата дистанционного обучения, ведь обеспечение безопасности детей остается главным приоритетом власти
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Минцифры Михаила Федорова.
"Мы живем в условиях войны, поэтому дистанционное обучение останется элементом образовательного процесса. Качество дистанционки – приоритет. Обучение в офлайн-формате возможно только при гарантиях, что жизни детей ничего не угрожает", – пояснил он.
По словам Федорова, в приказе №1112 будут отменены положения о закрытии школ в прифронтовых территориях, где в классах обучается детей меньше, чем предусмотрено документом.
Ранее глава Минцифры заявил, что приказ Министерства образования и науки №1112, касающийся, в частности, дистанционного обучения, будет отменен 18 июля.
По словам будущего первого вице-премьер-министра, власти будут искать методы, как вывести детей на оффлайн обучение.
Напомним, Министерство образования Украины утвердило новые правила для дистанционного обучения во время войны.