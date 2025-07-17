Дистанционное обучение в Украине не отменяют – Федоров

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Правительство не планирует отказываться от формата дистанционного обучения, ведь обеспечение безопасности детей остается главным приоритетом власти

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Минцифры Михаила Федорова.

"Мы живем в условиях войны, поэтому дистанционное обучение останется элементом образовательного процесса. Качество дистанционки – приоритет. Обучение в офлайн-формате возможно только при гарантиях, что жизни детей ничего не угрожает", – пояснил он.

По словам Федорова, в приказе №1112 будут отменены положения о закрытии школ в прифронтовых территориях, где в классах обучается детей меньше, чем предусмотрено документом.

Ранее глава Минцифры заявил, что приказ Министерства образования и науки №1112, касающийся, в частности, дистанционного обучения, будет отменен 18 июля.

По словам будущего первого вице-премьер-министра, власти будут искать методы, как вывести детей на оффлайн обучение.

Напомним, Министерство образования Украины утвердило новые правила для дистанционного обучения во время войны.