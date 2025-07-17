Дистанційне навчання в Україні не скасовують – Федоров

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Уряд не планує відмовлятися від формату дистанційного навчання, адже забезпечення безпеки дітей залишається головним пріоритетом влади

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на очільника Мінцифри Михайла Федорова.

"Ми живемо в умовах війни, тому дистанційне навчання залишиться елементом освітнього процесу. Якість дистанційки – пріоритет. Навчання в офлайн-форматі можливе лише за гарантій, що життю дітей нічого не загрожує", – пояснив він.

За словами Федорова, в наказі № 1112 будуть скасовані положення про закриття шкіл у прифронтових територіях, де в класах навчається дітей менше, ніж передбачено документом.

Раніше глава Мінцифри заявив, що наказ Міністерства освіти і науки №1112, який стосується, зокрема, дистанційного навчання, буде скасовано 18 липня.

За словами майбутнього першого віцепрем’єр-міністра, влада шукатиме методи, як вивести дітей на офлайн навчання.

Нагадаємо, Міністерство освіти України затвердило нові правила для дистанційного навчання під час війни.