Грози, град і шквали – в Україні оголошено жовтий рівень небезпеки

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Сьогодні, 17 липня, в Україні прогнозуються небезпечні метеорологічні явища. Уранці та вдень значні дощі з грозами очікуються на Закарпатті та Прикарпатті

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр,

передає RegioNews.

У більшості північних і центральних областей, а також у південній частині країни та на Харківщині вдень можливі грози, місцями — град і шквали вітру 15–20 м/с.

Оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також створити труднощі для руху транспорту.

Нагадаємо, раніше відомий синоптик дав прогноз погоди на літо-2025.