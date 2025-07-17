Грози, град і шквали – в Україні оголошено жовтий рівень небезпеки
Сьогодні, 17 липня, в Україні прогнозуються небезпечні метеорологічні явища. Уранці та вдень значні дощі з грозами очікуються на Закарпатті та Прикарпатті
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр,
передає RegioNews.
У більшості північних і центральних областей, а також у південній частині країни та на Харківщині вдень можливі грози, місцями — град і шквали вітру 15–20 м/с.
Оголошено І рівень небезпечності (жовтий).
Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також створити труднощі для руху транспорту.
Нагадаємо, раніше відомий синоптик дав прогноз погоди на літо-2025.
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